Patrício Pitbull projeta estreia impactante no UFC 314: "Três rounds de amasso"

Patrício Freire brilhou por muitos anos no Bellator, fora do octógono mais famoso do mundo. Agora, prestes a realizar sua tão aguardada estreia no Ultimate, o brasileiro parece ter todos os passos arquitetados e ensaiados na mente - inclusive os que pretende tomar durante sua luta contra Yair Rodriguez. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, 'Pitbull' adiantou sua estratégia e projetou um debute impactante neste sábado (12), no card principal do UFC 314, sediado em Miami (EUA).

Sem papas na língua, o ex-campeão do Bellator exaltou as credenciais de seu adversário, mas destacou que 'Pantera' possui brechas a serem exploradas no combate. Estudioso do jogo, Patrício assistiu a algumas derrotas recentes de Yair no UFC, a fim de memorizar o 'caminho das pedras' até a vitória. Além de ter o braço erguido na estreia, Pitbull que deixar uma ótima impressão, de olho em uma possível disputa de título na rodada seguinte.

"O que ele (Yair) procura no combate é achar a distância para colocar seus chutes. E quando está na curta (distância), ele sai do 'clinch' com uma cotovelada rodada, alguma coisa maluca que é inesperada. Mas mesmo sendo muito dinâmico, ele cria um padrão. Já observamos todos esses padrões, fechamos as brechas e montamos a estratégia em cima disso. O Frankie Edgar e Volkanovski já mostraram (como vencer ele). Ele tem algumas brechas, então pretendo cortar ângulo, botar pressão. Colocar umas porradas fortes na cabeça dele, talvez colocar para baixo e dar uma pressão nele embaixo. Existem dois meios, na minha visão, de como bater nele. Ele sucumbindo aos meus socos fortes no início da luta ou três rounds de amasso", previu o potiguar.