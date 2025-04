Taila Santos é retirada do GP da PFL dias antes de sua luta

A luta entre as brasileiras Taila Santos e Juliana Velasquez, marcada para a primeira fase do GP da PFL 2025, nesta sexta-feira (11), sofreu uma reviravolta de última hora. Santos, ex-desafiante ao título do UFC e uma das principais atrações do evento, foi forçada a se retirar da disputa devido a motivos ainda não revelados. Com a ausência da catarinense, a lutadora russa Ekaterina Shakalova assumirá o desafio de enfrentar a outra brasileira na primeira rodada da categoria dos pesos-moscas (57 kg).

A alteração no card principal foi anunciada pela Professional Fighters League (PFL) na última segunda-feira. A luta entre Santos e Velasquez era originalmente o combate de destaque da noite, mas, com a substituição, o duelo de peso-galo (61 kg) masculino entre Leandro Higo e Josh Rettinghouse assumirá a posto.

Histórico na PFL

A catarinense, que chegou à final do antigo formato da PFL em 2024, quando foi derrotada por Dakota Ditcheva, despontava com a favorita para vencer o duelo. Sua última aparição na organização teve vitórias impressionantes sobre Ilara Joanne, Jena Bishop e Liz Carmouche. Por conta disso, sua ausência no torneio deste ano deixou um vácuo para os que aguardavam por sua performance.