Prejuízo! McGregor perde R$ 2,8 milhões com derrota de Renan Problema na PFL

No último sábado (19), a PFL promoveu um grande card e fez frente ao UFC, mesmo que pontualmente. Atento aos duelos do dia, Conor McGregor acompanhou também o evento da empresa concorrente e decidiu investir uma quantia considerável na luta principal sediada na Arábia Saudita, entre Francis Ngannou e Renan Problema. De acordo com a projeção de 'Notorious', o gigante brasileiro nocautearia o rival camaronês. Com a previsão equivocada do duelo, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate ficou com um prejuízo milionário na conta.

Isso porque Conor divulgou em suas redes sociais ter apostado 500 mil dólares (R$ 2,8 milhões) no triunfo de Renan via nocaute. Caso tivesse acertado, o irlandês obteria um retorno de 1,67 milhões de dólares (R$ 9,5 milhões). O desfecho foi preciso, mas o atleta vencedor foi Ngannou, frustrando McGregor, que posteriormente apagou sua publicação, que foi devidamente replicada em algumas páginas (veja abaixo ou clique aqui).

"Ok, pessoal. O Notorious Conor McGregor aqui. Noite de luta, noite de luta e o 'Mac' está de volta com suas apostas vencedoras. 100% de aproveitamento nessas apostas, ok? Ngannou perderá por nocaute hoje contra o brasileiro. Vou apostar meio milhão de dólares nele. E vou ganhar cerca de 1,7 milhões de dólares. É isso, negócios", destacou o lutador, através de uma mensagem de voz posteriormente deletada de sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).