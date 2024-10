Lutador é retirado do UFC Vegas 98 em decorrência do furacão Milton

O furacão Milton, que deve chegar à Flórida (EUA) nesta quarta-feira (9), preocupa a população local e já impacta diretamente também o mundo dos esportes, inclusive o MMA. Escalado para enfrentar Junior Tafa no UFC Vegas 98, neste sábado (12), o peso-pesado Chris Barnett foi retirado do card do evento em virtude de problemas relacionados ao fenômeno meteorológico.

A notícia da saída de Chris Barnett do UFC Vegas 98 foi confirmada pelo próprio Ultimate, através do seu site oficial. Entretanto, a organização não deu detalhes sobre o que teria motivado a decisão. O lutador é morador de Tampa, na Flórida, que é um dos locais previstos para ser atingido pelo furacão Milton, considerado extremamente perigoso.

Substituto encontrado

Ciente da impossibilidade de contar com os serviços de Chris Barnett no UFC Vegas 98, a organização agiu rápido e já encontrou um substituto para o peso-pesado. O novo adversário de Junior Tafa será o estreante Sean Sharaf, que possui um cartel invicto no MMA profissional, com quatro vitórias e nenhuma derrota.