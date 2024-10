Alex Poatan protagoniza encontro amistoso com ex-rival do kickboxing; veja

A agenda de Alex Pereira continua cheia. Depois de defender com sucesso seu cinturão meio-pesado (93 kg) no 'main event' do UFC 307, em Salt Lake City (EUA), o campeão voou para Las Vegas, onde acompanhou 'in loco' o mais recente episódio do programa 'Contender Series', na noite da última terça-feira (8). No Apex, 'Poatan' viu a apresentação dos novos contratados pelo Ultimate e ainda teve tempo de protagonizar um amistoso encontro com um antigo rival da época do kickboxing.

Ex-campeão meio-pesado do Glory, Artem Vakhitov brilhou na luta principal do 9º episódio da 8ª temporada do Contender Series, ao nocautear Islem Masraf, e garantiu seu contrato com o UFC. Após o evento, o russo ficou frente a frente com Alex Poatan nos bastidores e, com a ajuda de tradutores, conversaram de maneira amigável (veja abaixo ou clique aqui).

Rivalidade do kickboxing

Alex Poatan e Artem Vakhitov se conhecem da época em que ambos ainda competiam no kickboxing. Os rivais se enfrentaram em duas ocasiões, ambas em 2021, com uma vitória para cada lado.