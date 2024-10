Anderson Silva parabeniza Poatan por vitória e se solidariza com Rountree

Fora do MMA desde 2020, Anderson Silva segue atento ao que acontece no esporte. Tanto que o integrante do Hall da Fama do UFC estava ligado na edição de número 307 da companhia, realizada no último sábado (5), em Utah (EUA). Inclusive, o veterano viveu um mix de emoções na luta principal do show, protagonizada por Alex Pereira e Khalil Rountree.

Tudo porque Anderson conhece os lutadores de longa data. Vale pontuar que, em seus áureos tempos no UFC, "The Spider" treinou com o americano durante anos, desenvolvendo assim uma amizade. Curiosamente, o veterano também chegou a recrutar "Poatan", na época um mero desconhecido do grande público, para ajudá-lo na preparação para uma de suas lutas, e se aproximou dele.