UFC 307: Julianna Peña vence Pennington, retoma cinturão e desafia Amanda Nunes

O co-main event do UFC 307, neste sábado (5), em Utah (EUA), brindou os fãs de MMA com uma batalha de 25 minutos. Com altos e baixos, Julianna Peña e Raquel Pennington deixaram tudo no octógono em busca do cinturão dos galos (61 kg). No final da disputa, porém, a desafiante convenceu dois dos três juízes de que fez o suficiente para ter o braço erguido e desbancou a campeã na decisão dividida. Ex-campeã, 'The Venezuelan Vixen', como é conhecida, retomou o título que já havia sido seu e desafiou uma velha conhecida.

Com o microfone em mãos, Julianna ignorou Kayla Harrison, que também venceu no UFC 307 e surge como a provável próxima desafiante, e voltou seu foco para Amanda Nunes, atualmente aposentada. Apesar do status da Leoa, a mais nova campeã dos galos a desafiou para desempatar uma rivalidade que hoje segue igualada em 1 a 1.