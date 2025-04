Diego Lopes luta por cinturão após 'previsão' e usa paintball por distração

Ser o azarão, no entanto, não significa menos pressão. Diego se vê com mesmo peso nas costas que Volkanovski para o combate.

Isso é bom, porque assim a galera que vai apostar por mim vai poder ganhar uma graninha extra. É entendível porque é um cara que tem todo o mérito de ser o favorito nas apostas, simplesmente porque a galera gosta muito dele, é bastante competitivo, sempre entrega boas lutas. Na minha carreira, tenho sido um azarão. A pressão é a mesma quando tu luta pelo cinturão.

Diego Lopes

Lutador de eventos grandes

Diego Lopes tem seis lutas no UFC. O card de cinco vitórias e apenas uma derrota foi construído, em sua maioria, durante eventos grandes. Entre eles, estão combates no UFC 300, no evento de 30 anos da organização e dentro da esfera de Las Vegas.

O resultado da luta deste sábado impactará a vida esportiva de Diego. O brasileiro, no entanto, não pretende mudar como pessoa fora dos ringues, independente do que aconteça.