De Hitler a demônios: UFC 314 terá brasileiro com missão de 'educar' rival

Mitchell, no entanto, é conhecido também por suas opiniões fora do octógono: além de terraplanista, ele é apoiador de Adolf Hitler. No início do ano, em seu próprio podcast, ele tentou justificar as ações do nazista contra os judeus no Holocausto.

Honestamente, acho que Hitler era uma boa pessoa. Ele lutou por seu país, ele queria purificá-lo expulsando os judeus gananciosos que estavam destruindo seu país, transformando todos eles em gays. Eles estavam transformando as crianças em gays, estavam transformando as mulheres em gays, transformando os homens em gays. Sabe onde ocorreu a primeira cirurgia transgênero? Aconteceu na Alemanha, antes de Hitler assumir.

Bryce Mitchell, no ArkanSanity Podcast

Com apoio dos fãs, Jean Silva desafiou o norte-americano em meio à polêmica — e foi atendido. No fim de fevereiro, a organização do UFC confirmou a luta entre os penas, que passaram a trocar provocações desde então.

Em meio ao "trash talk", o brasileiro usou um globo terrestre ao encontrar o desafeto, que se incomodou e perguntou se o oponente era "cientista". O episódio ocorreu em entrevista coletiva.

Mitchell reagiu dias depois ao falar que o brasileiro estava "possuído por demônios" e cravou sua vitória "em nome de Jesus Cristo".