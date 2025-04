Mauricio Ruffy projeta fazer história no UFC: "Tenho muito para entregar"

Estreia no UFC e trajetória até aqui

Mauricio Ruffy estreou no UFC em maio de 2024, durante o UFC 301, no Rio de Janeiro. Ele venceu Jamie Mullarkey por nocaute técnico no primeiro round, em uma atuação que chamou a atenção do público e da mídia.

Meses depois, em março de 2025, voltou ao octógono no UFC 313 e protagonizou um dos nocautes mais marcantes do ano ao derrotar King Green com um chute rodado ainda no primeiro assalto. A vitória rendeu o prêmio de Performance da Noite e consolidou sua presença entre os nomes mais comentados da nova geração do peso leve.

No total, Ruffy acumula um cartel de 12 vitórias e apenas 1 derrota em sua carreira profissional, com 11 desses triunfos vindo por via rápida (nocaute ou finalização).

Estilo comparado a McGregor e foco no futuro

Com postura confiante e movimentação criativa, o brasileiro já teve seu nome comparado ao de Conor McGregor - especialmente por conta da ousadia no octógono. O próprio Ruffy admite que o irlandês é uma das suas influências, embora busque trilhar um caminho único no esporte.