UFC 314: McGregor revela interesse em luta entre Chandler e Pimblett e agita bastidores

Chandler e Pimblett comentam interesse

Durante a coletiva de imprensa desta última quinta-feira (10), Chandler reconheceu a relevância da atenção recebida, mas questionou se McGregor ainda possui condições reais de competir em alto nível. Segundo ele, qualquer plano de confronto depende de uma demonstração prática de que o irlandês está pronto para retornar.

"Tenho certeza de que ele está assistindo. Ele quer voltar, mas será que consegue montar um 'camp' de verdade? Essa é a verdadeira questão. Não sabemos. E também não me importo com o que ele 'tuíta'. Se ele voltar, temos que terminar o The Ultimate Fighter 31. Ele vai se impressionar com minha performance neste sábado", disse o veterano de 38 anos.

Pimblett foi mais cauteloso. Disse sentir-se motivado por ter sido citado, mas deixou claro que seu foco absoluto está no combate deste sábado. O lutador inglês é um dos atletas em ascensão na organização e vem de seis vitórias seguidas, se consolidando como uma das principais referência na categoria.

"Eu aceitaria essa luta, é onde está o dinheiro. Mas não posso me distrair com isso agora. Tenho que enfrentar o Michael no sábado à noite e conquistar a vitória. Isso é tudo o que importa", frisou 'The Baddy', como é conhecido.

Proprietário de organização

Conor McGregor, sempre em busca de novas oportunidades, se tornou coproprietário do Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), impulsionando a liga com sua visibilidade. A força do seu nome traz não apenas sua experiência no MMA, mas pode atrair mais atenção e talentos para a organização, além de elevar a liga a novos patamares no mundo dos esportes de combate. Recentemente, o ex-campeão dos penas (66 kg) e dos leves (70 kg) do UFC insinuou que Fedor Emelianenko poderia ingressar no evento. Até o momento, não houve um anúncio oficial sobre o nome do russo fazer parte do plantel do show.