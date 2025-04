Hitler, religião, e polêmicas! Entenda a rivalidade entre Jean Silva e Bryce Mitchell no UFC 314

O combate entre Jean Silva e Bryce Mitchell pode ser apenas o quarto duelo em ordem de importância do UFC 314. Mas para muitos fãs de MMA ao redor do mundo, a disputa entre o brasileiro e o americano é a luta mais aguardada do card numerado deste sábado (12), em Miami (EUA). Mas o que alçou o embate entre dois pesos-penas (66 kg) que sequer figuram no top 10 do ranking a esse posto de destaque? A resposta é tanto ampla como inusitada, uma vez que envolve temas polêmicos que fogem ao mundo dos esportes de combate como debate religioso, discurso antissemita e até mesmo a figura de Adolf Hitler.

Os astros começaram a se alinhar para que os dois entrassem em rota de colisão no Ultimate em meio a uma das maiores polêmicas da temporada. Em janeiro, durante o episódio inaugural do seu podcast, Mitchell saiu em defesa de Adolf Hitler e tentou justificar suas ações contra os judeus no Holocausto. Em meio a falas antissemitas e elogios ao nazista, o lutador americano chegou a classificar o sanguinário ditador como "uma boa pessoa".

A postura, como esperado, foi alvo de inúmeras críticas de fãs e outros lutadores. Até mesmo Dana White condenou o discurso de Mitchell publicamente, apesar de livrar o americano de qualquer tipo de punição por ser um entusiasta da liberdade de expressão. Com a demissão do UFC fora de cogitação, os torcedores, então, passaram a procurar um representante ideal para 'ensinar uma lição' a Bryce dentro do octógono.