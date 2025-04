Conheça Diego Lopes, o 'brasileiro mexicano' que pode se tornar campeão do UFC neste sábado

Brasil ou México?

Brasileiro ou mexicano? Essa é uma pergunta que constantemente Diego precisa esclarecer, seja durante entrevistas ou em contato direto com os fãs. O lutador de 30 anos é nascido em Manaus, no Amazonas. Entretanto, há alguns anos está radicado no México, na cidade de Puebla. A oportunidade de morar fora veio ainda na juventude, quando Lopes recebeu o convite para lecionar aulas de jiu-jitsu.

Em solo mexicano, Diego construiu boa parte de sua relação com as artes marciais mistas, tanto como treinador de jiu-jitsu como lutador profissional de MMA no início de sua carreira. Fluente em português e espanhol, o atleta do UFC usa sua história de vida a seu favor, representando duas nações com grande tradição nos esportes de combate dentro do UFC e, assim, ampliando seu leque de seguidores.

Apesar de morar e também representar o México, Diego é oficialmente um atleta brasileiro - como consta no site e nas transmissões do UFC. Sendo assim, em caso de vitória sobre Alexander Volkanovski neste sábado, o manauara pode fazer com que o país volte a ter dois campeões simultâneos no plantel da liga. Desde a recente derrota de Alex Poatan para Magomed Ankalaev, apenas Alexandre Pantoja surge como representante tupiniquim em posse de um cinturão do Ultimate, na categoria peso-mosca (57 kg).

Herdeiro de José Aldo?

Caso tenha o braço erguido neste sábado, Diego repetiria o feito de José Aldo, primeiro e, até então, único campeão peso-pena brasileiro da história do UFC. Para herdar o legado do 'Rei do Rio', Lopes conta com algumas coincidências que o ligam ao compatriota. Curiosamente, ambos nasceram em Manaus e, inicialmente, começaram suas trajetórias nas artes marciais através de uma base forte no jiu-jitsu. Uma vez no MMA, tanto Diego como Aldo se tornaram, também, dois strikers temidos dentro do octógono.