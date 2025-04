Saiba como assistir o UFC 314, liderado por disputa de título entre Diego Lopes e Volkanovski

Os fãs brasileiros de MMA têm motivos de sobra para acompanhar o UFC 314, que acontece neste sábado (12), em Miami (EUA). O evento contará com cinco representantes do país, com destaque para Diego Lopes, que disputa o cinturão peso-pena (66 kg) contra o ex-campeão Alexander Volkanovski na luta principal. Embalado por uma sequência de cinco vitórias, o amazonense pode se tornar o segundo atleta tupiniquim em posse de um título no atual plantel do Ultimate. Com 13 lutas previstas, o evento será transmitido ao vivo e na íntegra pelo UFC Fight Pass, a partir das 19h (horário de Brasília).

Além do manauara, o card principal conta com Jean Silva, promessa em ascensão que terá um confronto eletrizante contra Bryce Mitchell, marcado por provocações e clima de acerto de contas. Já Patrício 'Pitbull', estreante no Ultimate, encara uma pedreira logo de cara: o mexicano Yair Rodriguez, atual número 5 do ranking da divisão.

Card preliminar

No card preliminar, Virna Jandiroba, terceira colocada no ranking peso-palha (52 kg), enfrenta a número 1 da divisão, Yan Xiaonan, em um duelo que pode credenciá-la à disputa de cinturão. Abrindo a participação brasileira no evento, Marco Túlio 'Matuto' encara Tresean Gore, em busca de consolidar sua posição no UFC após superar momentos complicados neste semana fora do cage.