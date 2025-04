Jean Silva e Bryce Mitchell protagonizam encarada tensa antes do UFC 314; veja

Na noite desta sexta-feira (11), em Miami (EUA), os atletas escalados para o UFC 314 ficaram frente a frente pela última vez antes dos combates previstos. E, como esperado, quem mais elevou a temperatura no palco foi Jean Silva. Um dos lutadores mais celebrados pelo público, o brasileiro protagonizou uma encarada tensa com Bryce Mitchell (veja abaixo ou clique aqui). Com uma rivalidade intensa construída, os pesos-penas (66 kg) chegaram a colar rosto com rosto, aumentando ainda mais o 'hype' para o confronto.

Assim que teve seu nome anunciado, Jean foi recebido com latidos do público - sua marca registrada. 'Lord', como é conhecido, esbanjou carisma ao adentrar ao palco, trajado do óculos de sua equipe: a 'Fighting Nerds'. Com uma personalidade única, o brasileiro subiu na balança e latiu para seus fãs. Momentos depois, Silva mudou completamente o semblante para encarar Mitchell olho no olho.

Disputa de cinturão

Já entre os protagonistas da noite, o clima foi mais ameno. Escalados para liderarem o UFC 314, Diego Lopes e Alexander Volkanovski esbanjaram confiança, mas não deixaram de reconhecer o perigo que enfrentarão no octógono. Disposto a conquistar o cinturão pela primeira vez, o brasileiro terá que desbancar o australiano, ex-campeão e um dos maiores pesos-penas da história do MMA.