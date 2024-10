Cesinha Almeida exalta parceria com ex-rival Alex Poatan para o UFC 307

Durante pouco mais de um mês antes do evento, os antigos rivais treinaram juntos diariamente, trocando experiências e aperfeiçoando suas técnicas de combate, visando o sucesso no UFC 307. E, ao que parece, a inusitada parceria foi proveitosa. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, 'Cesinha' exaltou o período de treinamentos ao lado de 'Poatan' e o progresso feito por ele em decorrência do camp com o campeão e toda sua equipe.

"Depois da luta, eu já voltei para a academia e foquei bastante nisso, em controlar a distância, defesa... E cheguei lá com algumas dificuldades ainda. (Mas) terminei as duas últimas semanas muito bem, já conseguindo visualizar e executar bastante coisa. Foi importante demais. A experiência que os caras têm, o Alex agora já é um cara experiente no MMA, o Glover, sem palavras, campeão aos 42 anos, o (Sean) Strickland também foi lá, é meu parceiro de treino. Muita gente boa ao redor, você só tem a evoluir. Acredito que eu evolui bastante nessas últimas cinco semanas", comentou o peso-médio (84 kg) do UFC.

Sem vaidade

Apesar do histórico de rivalidade no kickboxing, 'Cesinha' trata a parceria com 'Poatan' de forma natural. Mais do que isso, o striker paulista vê a situação como um avanço do profissionalismo no esporte, uma vez que a vaidade dos atletas fica de lado e o que realmente importa é o crescimento como lutador de cada um.

Inclusive, no mesmo camp de treinamentos, outros dois antigos rivais do campeão meio-pesado do Ultimate também estiveram presentes: Yousri Belgaroui e Sean Strickland. O holandês de ascendência tunisiana também protagonizou uma trilogia com 'Poatan' no kickboxing, da mesma forma que 'Cesinha', enquanto o americano foi adversário do brasileiro já no UFC, durante a caminhada do paulista rumo ao título peso-médio, em 2022.

"No mundo do business do MMA é normal, não tem mais essa vaidade hoje em dia. Não é porque você lutou e perdeu para o cara que não vai treinar (com ele), tem que treinar. A gente quer evoluir, todo mundo quer evoluir. A gente tem coisa para mostrar, eles têm coisa para mostrar. Tem o Yousri (Belgaroui) ainda. São quatro ex-rivais, todo mundo já brigou entre si e (os quatro) estão buscando evolução juntos agora. É aquela parada: junto a gente é mais forte", finalizou.