Algozes de brasileiros levam R$ 282 mil por bônus de performance no UFC 315

Os canadenses Marc-André Barriault e Jasmine Jasudavicius, algozes de Bruno Blindado e Jéssica Bate-Estaca neste sábado (10), foram premiados com o bônus de 'Performance da Noite' no UFC 315, realizado em Montreal (CAN). Com isso, os dois atletas receberam 50 mil dólares (cerca de R$ 282 mil) cada.

Primeiro a entrar em ação neste sábado, Marc-André Barriault precisou de pouco mais de um minuto de luta para nocautear o brasileiro Bruno Blindado. Por sua vez, Jasmine Jasudavicius finalizou a ex-campeã peso-palha (52 kg) Jéssica Bate-Estaca com um mata-leão bem encaixado, também no primeiro round.

Luta da Noite

Já o bônus de 'Luta da Noite' do UFC 315 ficou com as estrelas do 'main event', Jack Della Maddalena e Belal Muhammad, que também ganharam 50 mil dólares cada. Os rivais protagonizaram uma intensa batalha de cinco rounds, culminando na vitória de 'JDM'. O triunfo, na decisão unânime dos juízes, rendeu ao australiano a conquista do cinturão meio-médio do Ultimate.