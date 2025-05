UFC 315: José Aldo perde luta equilibrada para canadense e anuncia aposentadoria

A carreira de um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos chegou ao fim. Neste sábado (10), pelo card principal do UFC 315, em Montreal (CAN), o ex-campeão peso-pena (66 kg) José Aldo perdeu para o lutador da casa Aiemann Zahabi, na decisão unânime dos juízes, e anunciou sua aposentadoria do esporte.

O resultado marca a terceira derrota de Aldo nos últimos quatro combates na liga. Esta é a segunda vez que o 'Campeão do Povo' - um dos apelidos pelos quais o manauara ficou conhecido - anuncia o fim de sua carreira. Anteriormente, o atleta da 'Nova União' havia pendurado as luvas em 2022, mas voltou atrás. Curiosamente, o Hall da Fama do UFC termina sua trajetória no esporte no mesmo país onde iniciou sua passagem pela organização, o Canadá.

"Dana, obrigado por tudo, Sean Shelby, Lorenzo Fertitta, todo mundo do UFC, só tenho que agradecer a todo mundo. A semana foi difícil para caramba - não o negócio do peso, mas eu estava brigando com a minha mente para tentar ser o campeão novamente. Mas eu acho que está na hora de parar. Eu tenho que aproveitar minha família, meus filhos. Eu estava batendo o peso e alguma coisa no meu coração falou que eu não precisava mais bater o peso. Eu larguei. Se tivesse luta ia ter, se não, eu não queria lutar mais. Acho que é a última vez que vocês vão me ver aqui dentro. Isso aqui não faz mais parte da minha vida", declarou Aldo.