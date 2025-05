Aula! Natália Silva domina ex-campeã e se aproxima de title shot no UFC

No maior desafio de sua carreira até o momento, a brasileira Natália Silva passou com louvor mais uma vez. Pelo card principal do UFC 315, a peso-mosca (57 kg) mineira dominou as ações na luta contra a ex-campeã Alexa Grasso e conquistou mais uma vitória na organização, desta vez na decisão unânime dos juízes.

Com o resultado deste sábado (10), Natália soma agora sete vitórias seguidas desde que estreou no Ultimate, em 2022. Além disso, com o triunfo sobre a ex-campeã, a jovem lutadora brasileira, de 28 anos, deve subir degraus importantes no ranking peso-mosca feminino da entidade, onde ocupa atualmente o 5º lugar na classificação, e, consequentemente se aproximar do seu objetivo de disputar o cinturão da divisão.

"Acho que eu mereço ser a próxima desafiante. Ei, Dana, o cinturão vai ficar lindo comigo (risos)", declarou Natália.