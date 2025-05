Renato Moicano critica volta de José Aldo e aponta roubo no UFC 315: "Mancha o legado"

A aposentadoria de José Aldo após uma derrota polêmica para Aiemann Zahabi no card principal do UFC 315, no último sábado (10), se tornou um dos assuntos mais comentados entre os membros da comunidade das lutas. Quem também deu seu pitaco sobre o assunto foi o brasileiro Renato Moicano, ex-desafiante ao título e top 10 do peso-leve (70 kg) do Ultimate, que não mediu palavras para expressar sua insatisfação com a situação vivida pelo 'Campeão do Povo'.

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Renato criticou a decisão de Aldo voltar a competir no Ultimate depois de anunciar sua aposentadoria em 2022, especialmente por aceitar lutas contra rivais pouco renomados. O peso-leve ainda sugeriu um suposto 'roubo' na derrota do manauara para Zahabi no UFC 315, citando um erro de julgamento por parte dos três juízes laterais, que apontaram a vitória do lutador canadense. Todo este contexto, na visão de Moicano, manchou o legado do 'Campeão do Povo' no esporte.

"Os juízes do UFC Canadá destruíram o legado de uma lenda do esporte. Uma das piores decisões que eu já vi em todos os esportes de combate, especialmente no MMA, foi o José Aldo ter voltado a lutar no UFC depois que ele tinha se aposentado da primeira vez. Na minha visão, o Aldo ganhou dois rounds claros. Perdeu o terceiro, mas não foi um 10 a 8. Nem empate dava para dar, os juízes tiraram essa do Aldo... Foi a pior decisão de esporte ele ter voltado (a lutar) porque ele mancha o legado dele, na minha visão", disparou Moicano.