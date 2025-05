UFC Atlanta: Raoni Barcelos enfrenta ex-campeão Cody Garbrandt em julho

Do outro lado, o norte-americano de 33 anos tenta reencontrar o caminho rumo à elite da divisão. Ex-detentor do cinturão dos galos, Garbrandt enfrenta uma fase instável desde que perdeu o título para TJ Dillashaw em 2017, mas ainda é considerado um adversário perigoso e de respeito dentro do elenco do UFC.

Card até o momento

O UFC Atlanta, agendado para o dia 14 de junho, promete agitar a cidade com a presença de grandes nomes do MMA, tendo como atração principal o duelo entre Kamaru Usman e Joaquin Buckley. Apesar da expectativa gerada em torno do evento, o card completo ainda não foi oficialmente confirmado pela organização, e novos combates devem ser anunciados em breve.

Kamaru Usman vs Joaquin Buckley

Rose Namajunas vs Miranda Maverick

Michael Chiesa vs Court McGee