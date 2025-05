UFC 315: Valentina Shevchenko supera Manon Fiorot e defende título peso-mosca

Uma das maiores lutadoras de MMA da história construiu mais um capítulo de sua vitoriosa história neste sábado (10). Na sua primeira defesa de título do segundo reinado no peso-mosca (57 kg) do Ultimate, Valentina Shevchenko superou a desafiante Manon Fiorot no 'co-main event' do UFC 315, em Montreal (CAN), e manteve o cinturão da categoria.

Agora, Valentina soma oito defesas de cinturão bem-sucedidas no Ultimate, contando os dois períodos em que esteve à frente da divisão até 57 kg na organização. A atleta natural do Quirguistão possui 25 vitórias, quatro derrotas e um empate no seu cartel no MMA profissional, modalidade na qual compete há mais de duas décadas.

A luta

Mesmo com menor envergadura, a campeã começou melhor na disputa, conectando bons socos de encontro na aproximação da desafiante, que abriram um sangramento no rosto da francesa. Uma queda na parte final e o controle no solo ajudaram Shevchenko a selar sua vitória no round.