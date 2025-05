Rivalidade viva! Jon Jones provoca Cormier ao conjecturar luta no peso-pesado: "Machucaria mais"

Mesmo com a rivalidade encerrada dentro do octógono, Jon Jones continua emitindo opiniões contundentes sobre Daniel Cormier. Em recente participação em um vlog no youtube com Geoffrey Woo, o atual campeão dos pesos-pesados do UFC foi questionado sobre um possível confronto entre os dois em seus auges, mas na categoria acima - onde o ex-rival também reinou - e esbanjou confiança.

A pergunta abordou um dos cenários mais populares entre fãs de MMA: como seria um embate entre eles no peso-pesado, com ambos em sua melhor forma física e técnica. Embora os dois duelos anteriores tenham ocorrido nos meio-pesados (93 kg), muitos especulam que o desfecho poderia ter sido diferente em uma divisão em que Cormier conquistou grande sucesso.

"Jon Jones no auge contra DC no auge, no peso-pesado? Acredito que teria vencido Daniel Cormier no peso-pesado ainda pior do que venci no meio-pesado. Sinto que minha velocidade se transferiu melhor do que a dele. Acho que eu o machucaria bem mais nessa categoria. Chuto mais forte. Sei que ele socava mais forte como peso-pesado, mas meus chutes são muito mais potentes. Vocês viram o que meus chutes fizeram com ele na segunda luta", afirmou.