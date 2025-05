Jack Della Maddalena bate Belal Muhammad no UFC 315 e abre caminho para Do Bronx

Jack Della Maddalena é o mais novo campeão meio-médio (77 kg) do Ultimate. Neste sábado (10), o australiano superou o americano de ascendência palestina Belal Muhammad na luta principal do UFC 315, em Montreal (CAN), e conquistou o cinturão da divisão até 77 kg da organização. Quem pode se beneficiar deste resultado é o brasileiro Charles Do Bronx, segundo colocado no ranking peso-leve (70 kg).

Isso porque, com a queda do seu amigo Belal e a ascensão de Della Maddalena ao trono dos meio-médios, é possível que o campeão peso-leve do UFC, o russo Islam Makhachev, suba de categoria para tentar conquistar seu segundo título na entidade. Assim, Do Bronx poderia ser escalado para uma disputa de cinturão - ainda que interino - na categoria até 70 kg.

A luta

O desafiante começou mais agressivo na trocação, conectando golpes potentes e com mais volume. O campeão, no entanto, não se intimidou e também teve bons momentos.