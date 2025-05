Ex-campeão, Vitor Belfort é induzido ao Hall da Fama do UFC

Vencedor do torneio peso-pesado da 12ª edição do Ultimate, ainda nos primórdios do evento, e ex-campeão meio-pesado (93 kg) da organização, o brasileiro Vitor Belfort foi induzido ao Hall da Fama do UFC. O anúncio da homenagem ao carioca foi feito neste sábado (10), durante a realização do UFC 315, em Montreal (CAN).

Agora, Belfort faz parte da 'Ala Pioneiros' do Hall da Fama do UFC. O seleto grupo, que homenageia os precursores do esporte, já contava com outros quatro representantes brasileiros: Royce Gracie, Rodrigo Minotauro, Anderson Silva e Wanderlei Silva.

Atualmente com 48 anos de idade, Belfort não faz uma aparição no MMA profissional desde maio de 2018, quando foi derrotado por Lyoto Machida, encerrando sua trajetória no Ultimate. Desde então, o veterano competiu apenas no boxe, em duas ocasiões.