Alex Poatan explica ritmo frenético de lutas no UFC: "Não tenho muito tempo"

"Minha primeira luta, minha estreia (no UFC) foi a última luta do card preliminar, é difícil acontecer isso. E depois, luta principal, uma atrás da outra, defesas de título. Desde o início, isso foi conversado (frequência de lutas). A gente perguntou e falou: 'A gente quer fazer e lutar o tempo todo, quando vocês quiserem'. E isso não foi porque vim mostrando (sucesso). Porque eles (UFC) já sabiam que eu não tenho muito tempo para isso. Pô, fazer uma luta no ano? Quantas lutas eu teria? Pouquíssimas. E pouca experiência. Mas estou evoluindo nos meus treinos, estou me dando bem (no UFC). Tenho que mostrar isso, é o que estou fazendo", explicou o striker paulista.

Postura pode ser premiada com recorde

A estratégia de se manter sempre ativo já rendeu bons frutos para Poatan e, neste sábado, no UFC 307, o brasileiro pode adicionar outra marca em seu currículo. Caso tenha o braço erguido, Alex se tornará o campeão do Ultimate a realizar três defesas de título bem-sucedidas no menor intervalo de tempo já registrado, em apenas 175 dias. O recorde atual pertence a Ronda Rousey, que alcançou tal façanha em um período de 189 dias, quando desbancou Miesha Tate, Sara McMann e Alexis Davis entre o fim de 2013 e meados de 2014.