Guerreiro! Renato Moicano revela lesão sofrida semanas antes do UFC Paris

Renato Moicano brilhou na luta principal do UFC Paris. Depois de castigar o francês Benoit Saint Denis no 'ground and pound' no primeiro round, desfigurando o rosto de seu rival, o brasileiro viu o médico do evento aconselhar o árbitro central a encerrar o duelo, dando a vitória ao atleta da 'American Top Team', por nocaute técnico. O que quase ninguém, além de sua equipe, sabia é que o próprio atleta natural de Brasília (DF) teve que superar uma lesão para conquistar mais um triunfo no Ultimate - fato que engrandece ainda mais sua performance no último sábado (28).

Durante o combate do UFC Paris, um calombo no ombro direito do peso-leve (70 kg) brasileiro chamou a atenção de fãs e, até mesmo, da transmissão oficial do 'Fight Pass' em português. Após o término do evento de sábado, o veterano jornalista Kevin Iole revelou nas suas redes sociais que Renato havia lutado contra Benoit Saint Denis com uma lesão óssea no local. A informação foi confirmada pelo próprio Moicano, através da sua conta oficial no 'X'.

"Eu machuquei meu ombro três semanas atrás. Mas eu não poderia sair de uma luta principal. Obrigado ao meu time por me ajudar a treinar assim e me deixar preparado para a luta", revelou Moicano.