Diego Lopes responde rival após desafio no UFC: "Senta e assiste"

A rivalidade entre Diego Lopes e Movsar Evloev segue crescendo. Sem Aljamain Sterling, que se lesionou durante um treino, o russo iniciou sua busca por um um novo oponente no UFC 307, evento programado para acontecer em outubro, em Utah (EUA), e desafiou o especialista em jiu-jitsu. Imediatamente, o brasileiro se pronunciou, dando uma resposta nada agradável ao desafeto.

Na última quarta-feira (18), Evloev, através de sua conta oficial no 'X', atiçou o atleta, lembrando que o venceu em sua estreia no UFC, "Diego Lopes, se você quer defender sua honra, você tem duas semanas e meia para tentar tirar essa derrota do seu cartel". Em 2023, Diego assumiu a luta faltando dias para sua realização e, apesar do revés, impressionou no octógono, quase finalizando o russo.

Inclusive, o brasileiro já desafiou Evloev para uma revanche, mas não se mostrou interessado em enfrentá-lo novamente sem camp completo e provocou, ressaltando que agora chegou a vez dele assistir sua consolidação no topo do peso-pena (66 kg). No último sábado (14), Diego conquistou a maior vitória de sua carreira ao dominar Brian Ortega e alcançou o terceiro lugar no ranking da divisão. O russo está em sexto.