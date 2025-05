Transmissão ao vivo de José Aldo no UFC 315: veja onde assistir

José Aldo volta ao octógono hoje para encarar o canadense Aiemann Zahabi. A luta faz parte do card principal do UFC 315, em Montreal, no Canadá. O confronto será o terceiro do card, que está previsto para começar às 23h (de Brasília).

Onde assistir ao vivo? UFC Fight Pass (streaming --sujeito às condições da plataforma).



Aldo é o campeão mais longevo da história da divisão dos penas e continua sendo uma figura importante no UFC. Desde 2011 na organização, o "Rei do Rio" já venceu nomes de peso como Chad Mendes, Kenny Florian, Frankie Edgar e Chang Sung Jung.