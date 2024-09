Jake Paul descarta 'plano B' para luta contra Mike Tyson: "Não há um reserva"

Duelo de gerações e críticas

O combate entre Jake Paul e Mike Tyson coloca frente a frente dois lutadores de gerações e currículos diferentes. Enquanto o youtuber, de 27 anos, ainda dá os primeiros passos na carreira como boxeador, com um cartel de dez vitórias e uma derrota, o veterano, de 58 anos, se aposentou profissionalmente há quase uma década com um currículo de respeito - 50 triunfos, seis reveses e dois 'no contest' (sem resultado), além de múltiplos títulos.

A diferença de idade entre os protagonistas do show do dia 15 de novembro tem gerado interesse, mas também inúmeras críticas por parte de fãs, mídia especializada e figuras importantes do mundo das lutas. O problema de saúde de Mike Tyson que forçou o adiamento da disputa serviu para os detratores aumentarem o tom de suas declarações contrárias ao confronto.