Brandon Moreno e Amir Albazi se enfrentam na luta principal do UFC Canadá

Membros do top 3 do peso-mosca (57 kg), Brandon Moreno e Amir Albazi medirão forças na luta principal do UFC Canadá, no dia 2 de novembro. O anúncio do importante duelo, que pode até mesmo definir o próximo desafiante ao cinturão da categoria, foi feito pelo presidente da organização, Dana White, através das redes sociais, na última terça-feira (3).

Ex-campeão e atual segundo colocado no ranking dos moscas, Moreno busca se recuperar para tentar uma nova chance de disputar o título. Em seu mais recente compromisso no octógono do UFC, o mexicano - atuando em casa - foi superado por Brandon Royval, em fevereiro, amargando sua segunda derrota seguida.

Por sua vez, Albazi fará seu retorno após ficar mais de um ano afastado em razão de uma lesão no pescoço. O iraquiano, dono da terceira posição no ranking peso-mosca, venceu seus cinco combates disputados no Ultimate e pode se credenciar para uma disputa de título caso supere o ex-campeão em novembro.