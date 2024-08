Dan Hooker menciona Charles do Bronx como possível adversário no UFC

Dan Hooker deu continuidade ao seu bom momento no UFC. No último sábado (17), na Austrália, o neozelandês superou Mateusz Gamrot por decisão dividida, emplacando a terceira vitória seguida no peso-leve (70 kg). Empolgado com o atual momento na carreira, 'The Hangman', em busca de enfrentar os grandes nomes da categoria, menciona um brasileiro como possível adversário.

Como surpreendeu o polonês, Hooker deve subir da 11ª posição no ranking do peso-leve e pode, inclusive, assumir o quinto lugar do mesmo. Logo, o neozelandês, em alta no UFC, abriu as portas para encarar Charles Oliveira na sequência. Inclusive, o interesse do striker no brasileiro não é novidade.

Anteriormente, o atleta já provocou 'Do Bronx' e chegou a 'cavar' uma luta com ele na atual temporada. Agora, com três vitórias seguidas, Hooker indica que parte dos fãs de MMA e o próprio UFC estão interessados em vê-lo enfrentar o ex-campeão da categoria.