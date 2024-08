Deiveson Figueiredo entra no top-5 do galos após vitória no UFC Abu Dhabi

Ascensão de Umar

Primo de Khabib Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov está em alta no UFC. Com a vitória sobre Cory Sandhagen por decisão unânime na luta principal, o russo deixou o status de promessa para trás e virou realidade no peso-galo. Tanto que o atleta subiu oito degraus no ranking da categoria, se tornando o número dois dela. O atleta está invicto no MMA, com 18 vitórias, e cotado para disputar o título da divisão.

Em contrapartida, Sandhagen perdeu dois lugares no ranking do peso-galo do UFC. O americano ainda integra o top-5 da categoria, mas sendo dono da quarta colocação.

Outras mudanças

No peso-palha (52 kg), Mackenzie Dern, mesmo vencendo Lupita Godinez por decisão unânime, não avançou no ranking. Pelo contrário, a brasileira, que colocou um ponto final na sequência de duas derrotas, desceu um posto na divisão, caindo para o oitavo lugar.

Já nos meio-pesados (93 kg), Azamat Murzakanov nocauteou Alonzo Menifield no segundo round e se aproximou do top-10. O russo, invicto no MMA, subiu três posições no ranking da categoria, virando o número 11.