Salvador admite dificuldade em lidar com derrotas e revela surpresa com luta no UFC

Surpresa com adversário

Como ainda não venceu no UFC, Vinicius revelou que não esperava encarar Yanez, um adversário de alto nível. Até pouco tempo, o americano integrava o top-15 dos galos e foi apontado por parte da comunidade do MMA como uma potencial ameaça aos grandes nomes do peso, mas viu seu status ser abalado ao perder duas lutas seguidas. De todo modo, Salvador frisa que tem mais a perder do que o oponente, pois, em sua visão, é a sua permanência na liga que está em risco.

"Não esperava, porque estou vindo de duas derrotas, querendo ou não, pensava que o UFC ia me por contra algum estreante, mas vem um cara que é o 22º do ranking. É uma felicidade, ainda mais lutando no card principal, com o Edson Barboza. Para mim, é incrível. Ele não tem pressão nenhuma. Ele já tem um contrato renovado, mas eu estou vindo de duas derrotas, eu que tenho que me apresentar bem, nocautear, mostrar porque estou dentro do UFC. Eles querem ver vitória, show e é isso que tenho que mostrar para poder ter um contrato de novo", concluiu.

Registro de Vinicius no MMA

Vinicius Salvador, de 27 anos, é uma promessa do MMA nacional, mas vem tendo dificuldade para se firmar no UFC. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2014 e estreou na companhia em 2023. Na modalidade, 'Fenômeno' possui um cartel composto por 14 vitórias, sendo todas pela via rápida (13 nocautes e uma finalização), e seis derrotas.