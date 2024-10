Matheus Nicolau lidera barca de lutadores brasileiros cortados do UFC

Queda de produção após boa estreia

Também derrotada no card do UFC Vegas 99, no último dia 19 de outubro, Tamires Vidal iniciou sua trajetória na entidade de forma promissora, com um triunfo por nocaute sobre Ramona Pascual. Porém, na sequência, a lutadora niteroiense acabou superada por Montserrat Rendon, Melissa Gatto e Joselyne Edwards, respectivamente.

Sem vitórias

Por sua vez, Vinícius Salvador deixa o principal evento de MMA do planeta sem conquistar uma vitória sequer. Contratado via 'Contender Series' em 2022, o atleta mineiro estreou na liga com derrota para Victor Altamirano e, depois, foi superado também por CJ Vergara e Adrian Yanez.

Medalhista olímpico demitido

Os cortes no plantel do UFC não se restringiram apenas aos atletas brasileiros. Entre os nomes dos lutadores demitidos pela entidade nesta semana, chama a atenção o nome do peso-pesado cubano Robelis Despaigne, medalhista olímpico no taekwondo, que chegou ao Ultimate ainda invicto e cercado de expectativas.