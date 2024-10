Novo alvo? Borrachinha questiona interesse dos fãs em possível luta contra russo invicto no UFC

Derrotado pela segunda vez seguida no UFC, em junho, Paulo Costa, recentemente, expressou o interesse em voltar a competir para se reerguer e abriu as portas para encarar qualquer um dos integrantes do top-15 do peso-médio (84 kg). Agora, o brasileiro foi mais direto, mencionando Sharabutdin Magomedov, invicto no MMA.

Nas redes sociais, certos perfis começaram a projetar uma possível luta entre 'Borrachinha' e o russo. Ao tomar conhecimento de tal especulação, o brasileiro, por meio sua conta oficial no 'X', questionou o interesse dos seus fãs em vê-lo em um possível duelo contra o striker. Vale pontuar que 'Shara', ainda no início de sua trajetória no UFC, impressiona por sua habilidade na trocação e frequência no cage.

Na companhia desde 2023, 'Bullet' já disputou quatro combates, venceu todos e entrou no ranking da categoria (14º colocado). Portanto, o brasileiro, número 11 da divisão e ciente do hype em torno do lutador, perguntou aos seus seguidores se valeria a pena o hipotético confronto sair do papel.