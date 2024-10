Lesionado, campeão Belal Muhammad é retirado do card do UFC 310

Campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC, Belal Muhammad terá que esperar um pouco mais para realizar sua primeira defesa de título. O americano foi escalado pela companhia para enfrentar Shavkat Rakhmonov na luta principal da edição de número 310, programada para acontecer no dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA), mas saiu do combate devido a uma infecção óssea no pé. A informação foi divulgada pelo perfil 'Al Zullino', no 'Twitter', e confirmada pelo próprio atleta.

Em sua conta oficial no 'Instagram', Belal se pronunciou e, como não poderia ser diferente, lamentou o problema inesperado. O campeão do UFC compartilhou registros do tratamento feito no hospital e o que chamou a atenção foi o inchaço no pé esquerdo e os pontos em um dos dedos. Apesar do ocorrido, 'Remember The Name', mesmo chateado com a situação, tranquilizou seus fãs e prometeu voltar ao octógono assim que for autorizado pelos médios.

De acordo com o site 'MMA Fighting', o UFC procura um lutador da elite dos meio-médios para substituir o campeão e encarar o invicto 'Nomad' no evento. De todo modo, existe a possibilidade do aguardado duelo entre os atletas ser remarcado para uma data posterior.