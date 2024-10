Karol Rosa protagoniza duelo Brasil vs Argentina no UFC em janeiro

O clássico Brasil vs Argentina também poderá ser visto no Ultimate. Uma das principais representantes do país no peso-galo (61 kg), Karol Rosa vai medir forças com a 'hermana' Ailin Perez no UFC 311, evento programado para acontecer no dia 18 de janeiro, a princípio em Los Angeles (EUA). A informação foi divulgada pelo comentarista Gaston Reyno e confirmada pela própria Karol, que divulgou a notícia através dos 'Stories' de sua conta oficial no 'Instagram'.

A luta em questão coloca frente a frente atletas vivendo bom momento na maior organização de MMA do mundo. Em agosto, Karol se recuperou da derrota sofrida para Irene Aldana ao passar com tranquilidade por Pannie Kianzad. Dessa forma, a brasileira se consolidou no top-10 da categoria do UFC, mais precisamente na nona posição.

Já Perez, de 30 anos, vive sua melhor fase na carreira. Derrotada em sua estreia na companhia, a lutadora argentina se recuperou na sequência, emplacando quatro vitórias consecutivas. Dessa forma, 'Fiona' - como a atleta é conhecida - garantiu uma vaga no ranking, onde atualmente ocupa a 14ª posição na divisão.