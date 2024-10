Jhonata Diniz enaltece duelo contra Derrick Lewis no UFC: "Luta mais importante da carreira"

Jhonata Diniz está prestes a encarar o maior desafio de sua breve trajetória dentro do Ultimate. Neste sábado (2), no card sediado em Edmonton, no Canadá, o brasileiro enfrenta Derrick Lewis, recordista de nocautes dentro da organização, com 15 ao todo. Ciente da 'pedreira' que encontrará do outro lado do octógono, o peso-pesado paranaense elevou o patamar do confronto ao eleger, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a disputa como a luta mais importante de sua carreira.

E a declaração surpreende. Afinal de contas, apesar de só ter disputado oito combates profissionais de MMA até o momento, Jhonata possui um histórico vasto no kickboxing - modalidade onde construiu boa parte de sua carreira e enfrentou boa parte dos melhores strikers do mundo. Mas, no ponto de vista do próprio, nenhum oponente enfrentado até então possui a mesma popularidade de Lewis, que chegou, inclusive, a disputar o cinturão dos pesos-pesados do UFC no passado.

"Não só do MMA, (é a luta mais importante) da minha carreira nos esportes de combate. Eu lutei com os maiores nomes do kickboxing na época, enfrentei grandes nomes do cenário do kickboxing, mas nenhum deles tem a visibilidade e o hype que o Derrick Lewis tem. Até porque, o alcance que o MMA e o UFC têm não chega nem perto de nenhum outro evento de kickboxing que eu tenha participado na minha vida", admitiu o striker.