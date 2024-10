Mike Tyson lamenta morte de Maguila e expressa respeito pelo brasileiro: "Um homem gentil"

"Nossa, sério? Ele faleceu? Que pena ouvir isso. Ele não teve lutas suficientes para morrer de demência, não é? Não levou tantos golpes assim. Foi nocauteado só umas duas vezes ou algo assim? Ele nunca levou surras nem nada. Ele sempre foi um cavalheiro. Nunca se passou por durão ou malvado. Sempre foi um cara gentil", declarou a lenda do boxe.

Encontro marcante

Competindo desde 1985 até os dias de hoje, naturalmente, o caminho de Tyson cruzaria com o de Maguila. No entanto, os ícones do boxe nunca se enfrentaram no ringue. Mesmo assim, o americano relembrou do encontro com Adilson, em 1990.

Na ocasião, 'Iron Mike' nocauteou Henry Tillman e o brasileiro foi nocauteado por George Foreman. Portanto, como conheceu o Maguila de verdade, o que não entrava em cena no ringue, Tyson esbanjou fairplay ao mandar uma mensagem carinhosa aos familiares do mesmo.

"Ele estava no card preliminar, eu lutava contra Henry Tillman, ele com George Foreman, acho. Bom, desejo o melhor e sinto muito. Meus pêsames. É uma pena que isso tenha acontecido com ele. Ele era um cavalheiro, um homem muito gentil", concluiu o americano.

Registros de Tyson e Maguila no boxe

Mike Tyson, de 58 anos, é considerado um dos melhores pesos-pesados da história do boxe. Em sua carreira, 'Iron Mike' conquistou múltiplos títulos, construiu um cartel composto por 50 vitórias, sendo 44 por nocaute, seis derrotas e dois 'no contest' (sem resultado) e marcou época no esporte.