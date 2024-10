Pai de Viih Tube faz apelo para retomar contato com a filha: 'Te amo'

Fabiano Moraes fez um apelo nas redes sociais para retomar contato com a filha famosa, Viih Tube, 24.

O que aconteceu

O empresário, que está completando 51 anos nesta quinta-feira (31), pediu à herdeira para que voltem a se falar. "As pessoas têm o hábito de pedir presentes em datas comemorativas e, hoje, eu não quero pedir absolutamente nada. Apenas agradecer pela saúde e vida da minha filha Vitória, meus netos e minha família. Mesmo sem contato, Vitória, saiba que em nenhum dia sequer, você saiu das minhas orações e do meu coração. Você é meu maior presente, filha!", escreveu ele, no Instagram.

Fabiano recordou a luta que enfrentou recentemente contra a depressão e a síndrome de burnout. "Passei por momentos difíceis, que por muito tempo fizeram parecer que a luz no fim do túnel estava longe. Mas, aos poucos, com o apoio de pessoas queridas - como minha psicóloga, que foi fantástica no seu trabalho e me deu muita força -, fui redescobrindo a vida e, principalmente, o valor de cada dia que eu posso viver com saúde e com os que amo ao meu redor."