Diego Lopes reforça desejo de disputar o cinturão interino contra Volkanovski na Austrália

Em franca ascensão no Ultimate, Diego Lopes conquistou a vaga de reserva imediato da disputa entre Ilia Topuria e Max Holloway, que liderou o UFC 308 do último sábado (26). Seus serviços, entretanto, não foram necessários, já que os protagonistas do evento de Abu Dhabi (EAU) não passaram por nenhum tipo de imprevisto pré-luta. Sendo assim, o especialista em jiu-jitsu já planeja os próximos passos de sua carreira. Atual número 3 do ranking dos penas (66 kg), o brasileiro reforçou seu desejo de medir forças contra o ex-campeão Alexander Volkanovski, em um eventual confronto que colocaria em jogo o cinturão interino da categoria.

Em recente entrevista no programa 'The Ariel Helwani Show', Diego demonstrou estar disposto a voltar a competir o quanto antes. E prova disso é que já sugeriu, inclusive, um evento para receber o hipotético combate com 'The Great': UFC 312, programado para o início de fevereiro de 2025 em Sydney (AUS). O embate faria sentido, já que Volkanovski é uma das grandes estrelas que a Austrália já produziu para o MMA.

"Nunca nos foi prometida uma disputa de título indo para isso (UFC 308). Apenas concordamos em ser reserva, mas com certeza vamos tentar achar nosso caminho até o title shot. O Ilia mencionou no sábado à noite que ele queria tirar um tempo de folga. Além disso, o UFC citou que estão trabalhando para (achar) uma data para a Espanha. Enquanto tudo isso acontece, faria mais sentido para mim apenas lutar contra o 'Volk' em Sydney pelo título interino. Volk já até sugeriu isso, eu já aceitei também. Vamos fazer isso. Não estou muito interessado em lutar contra ninguém além do Volkanovski. É o que faz sentido. Se o UFC disse que temos que esperar para um title shot, então esperaremos", sugeriu Lopes.