Mike Tyson exalta parceria com treinador brasileiro Rafael Cordeiro: 'Top de linha'

Eleito o melhor treinador de MMA do mundo em 2012 e 2016, Rafael Cordeiro possui um grande lastro no muay thai, tanto em competição quanto afiando outros atletas. O brasileiro, líder da equipe 'Kings MMA', foi e ainda é responsável por afiar as habilidades de grandes estrelas nacionais e internacionais das artes marciais mistas que brilharam no UFC. Mas quis o destino que o caminho do profissional curitibano ultrapassasse a barreira da modalidade e chegasse também ao boxe. Na nobre arte, 'Mestre', como é conhecido, estabeleceu uma parceria de destaque com Mike Tyson, a quem Cordeiro aparentemente tem agradado bastante.

Durante uma conversa virtual com membros da imprensa brasileira nesta quarta-feira (30), que contou com a participação da equipe de reportagem da Ag Fight, o lendário pugilista americano rasgou elogios à metodologia de trabalho de Rafael. A parceria entre os dois começou no início de 2020, quando 'Iron' se preparava para o duelo marcado contra outro veterano: Roy Jones Jr. E como o próprio Tyson revela, uma boa desenvoltura em um fundamento simples fez com que Cordeiro se estabelecesse como o treinador de boxe de um dos maiores pugilistas da história dos ringues mundo afora.

"Eu não fazia ideia de que ele seria meu treinador de boxe, eu precisava de alguém para segurar a manopla para mim. E quando ele segurava a manopla, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não sei porque ele é um treinador de MMA. Ele pode não ter a formação, mas é um treinador de boxe. Não sei muito sobre os treinos de MMA, mas ele é um treinador profissional de boxe. Ele é tão bom quanto qualquer um do ramo do boxe atual. É um treinador de boxe. Não o vejo como um treinador do UFC, mas ele é. Ele sabe o que faz. Ele é subestimado, é um treinador de boxe top de linha. Nós nos damos muito bem, conheço a família dele e tudo mais. Ele é impressionante e muito subestimado como treinador de boxe. Ele é muito bom. É por isso que ele está comigo. Se ele não fosse (muito bom), não estaria comigo", exaltou Tyson.