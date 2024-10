Derrick Lewis aposta em sucesso de Alex Poatan no peso-pesado do UFC

Maior nocauteador da história do UFC, Derrick Lewis entra em ação neste sábado (2), no Canadá. O americano enfrenta Jhonata Diniz, em importante embate válido pelo peso-pesado. Contudo, 'The Black Beast' surpreendeu ao opinar sobre outro brasileiro: Alex Pereira.

Tudo porque o campeão dos meio-pesados (93 kg) da companhia flerta com a ideia de se aventurar na categoria mais perigosa e poderosa do MMA. Portanto, Lewis, ao ser questionado por um repórter a respeito do que esperar do brasileiro na divisão, não ficou em cima do muro.

Pelo contrário, por ser um baluarte do peso-pesado, o veterano foi curto e grosso, apostando no sucesso de 'Poatan' na divisão. De acordo com 'The Black Beast', o fato do striker se apresentar com o físico em dia será um diferencial e tanto a seu favor no octógono.