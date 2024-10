Treinador leva Justin Gaethje à lona em desafio de socos no corpo; veja

Ex-detentor do cinturão 'BMF' ('mais durão') do UFC, Justin Gaethje é reconhecido como um dos maiores 'cascas grossas' do MMA, principalmente por seu poder de nocaute e de absorção de golpes nas inúmeras guerras protagonizadas dentro do octógono mais famoso do mundo. Mas, surpreendentemente, essas valências - colocadas à prova em um treinamento - não foram suficientes para o lutador superar um desafio proposto por Luke Caudillo, um de seus treinadores.

O desafio consistia em uma troca de socos no corpo, sem defesa, entre Gaethje e o treinador, e o top 3 do ranking peso-leve (70 kg) do UFC levou a pior. O registro do treinamento foi compartilhado nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) e mostra 'The Highlight' indo à lona após receber um potente golpe de Caudillo, que aguentou firme os ataques do atleta do Ultimate.

Ao final da gravação, ainda é possível ver Trevor Wittman - treinador principal de Gaethje - sorrindo e cumprimentando seu colega pelo feito. De fato, a façanha impressiona, mas vale destacar que Caudillo, atualmente com 43 anos de idade, também foi lutador profissional de MMA e, inclusive, competiu no UFC em duas oportunidades, sendo derrotado em ambas, por Nate Mohr e pelo brasileiro Marcus Aurélio, em 2007.