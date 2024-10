Ex-campeã do UFC, Germaine de Randamie anuncia aposentadoria do MMA

A carreira de uma das precursoras do MMA feminino chegou ao final. Ex-campeã peso-pena (66 kg) do UFC, a holandesa Germaine de Randamie anunciou sua aposentadoria do esporte nesta quinta-feira (31), através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Na publicação, compartilhada no perfil oficial da agora ex-atleta no 'Instagram', De Randamie, que deu à luz seu primeiro filho em março de 2023, revelou que seu plano inicial era fazer uma luta de despedida no UFC ainda em 2024. Porém, de acordo com a striker holandesa, a organização descartou atender seu pedido e alegou que todo o cronograma de eventos daqui até o final da temporada já estava fechado.

"Com uma mistura de sentimentos, eu estou dividindo com vocês essa mensagem. Eu definitivamente não planejei ou idealizei/sonhei com isso dessa forma, mas as coisas são assim às vezes. Eu implorei ao UFC por mais uma luta. Mas tinha que ser esse ano. Eu prometi a mim mesma que me aposentaria das lutas no dia 31 de dezembro de 2024. Infelizmente, o UFC me disse que todos os cards estão completamente lotados. É por isso que eu decidi que a hora é agora. Eu realmente gostaria de fazer a caminhada mais uma vez. Mas eu acho que não era para ser. A Iron Lady saiu de cena", escreveu De Randamie na legenda da publicação.