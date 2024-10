Campeão dos médios, Du Plessis ignora Strickland e abre as portas para enfrentar Chimaev no UFC

Após defender o cinturão do peso-médio (84 kg) do UFC pela primeira vez, em agosto, na Austrália, Dricus du Plessis já projeta seu próximo compromisso. E, se depender do campeão da categoria, uma mudança drástica pode acontecer. Antes, parecia certo que o sul-africano enfrentaria Sean Strickland novamente na sequência, porém, agora, o atleta informou que Khamzat Chimaev entrou de vez em seu radar.

Tudo porque, no UFC 308, evento realizado no último sábado (26), o russo precisou de apenas um round para finalizar Robert Whittaker e praticamente nem foi tocado pelo mesmo. Impressionado com a atuação de Chimaev, Du Plessis, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'RadioRaps', abriu as portas para medir forças com 'Borz', invicto no MMA e terceiro colocado no ranking da categoria, ignorando o 'bad boy'.

De acordo com o sul-africano, uma possível vitória sobre Chimaev seria um feito maior do que uma nova diante do ex-campeão dos médios. Vale pontuar que Du Plessis conquistou o título da divisão ao superar o rival em janeiro, resultado que gerou polêmica. Ciente da popularidade e reputação de 'Borz', o atleta escancarou sua preferência e abraçou o desafio de ser o primeiro lutador a pará-lo no MMA.