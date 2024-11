Ex-Flamengo, modelo brasileira vira apresentadora de programa da NBA

Ana Zortea integra a equipe de apresentadores do programa Na Estrada, da NBA Brasil Imagem: Divulgação/NBA Brasil

Amei o convite, aceitei na hora. O que me fez aceitar foi porque eles falaram que nunca tiveram uma mulher [apresentando], e eu achei que seria uma honra. E eu gosto também de levar essa outra parte do basquete, que é o lado fashion. Ana Zortea, ao UOL

Todos os atletas são bem vestidos, eles gostam de fazer parte da semana de moda, do Met Gala... Cada jogo é um desfile. E acho que eu consigo contribuir bastante também por causa dos bastidores e da minha personalidade.

Ela está imersa no dia a dia da NBA há anos acompanhando seu namorado, o armador Miles McBride, do New York Knicks. Os dois começaram a se relacionar quando a atleta fazia seu mestrado em relações internacionais na Universidade de West Virginia. Logo depois, ele foi selecionado no Draft pelo New York Knicks, e a brasileira se mudou para viver com ele.

Da natação ao basquete

Ana Zortea era uma promessa na natação e foi atleta do Flamengo. Começou aos quatro anos e aproveitou as oportunidades do esporte. Ficou por dois anos como nadadora do clube carioca durante a adolescência até que recebeu a proposta de estudar no exterior.