Lakers perde em casa e sai atrás na série de playoffs contra o Timberwolves

O Los Angeles Lakers começou os playoffs da NBA 2024/2025 com o pé esquerdo. Jogando em casa, na Cripto.com Arena, os Lakers sofreram uma dura derrota na abertura da série contra o Minnesota Timberwolves por 117 a 95, neste sábado (19). As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (22), novamente em LA.

A partida marcou a estreia de Luka Doncic nos playoffs da NBA vestindo a camisa do Los Angeles Lakers. O astro esloveno até chamou a responsabilidade, anotando 37 pontos e oito rebotes, mas não conseguiu impedir a derrota em casa. Com 19 e 16 pontos, respectivamente, LeBron James e Austin Reaves tiveram uma noite apagada. LeBron acertou apenas uma dos cinco arremessos do perímetro, enquanto Reaves converteu três de oito tentativas.

O Minnesota Timberwolves, por sua vez, apostou em um jogo de transições rápidas e conseguiu punir a baixa intensidade do Lakers na defesa. Com espaço, Naz Reid e Jaden McDaniels foram bem acionados e anotaram 23 e 25 pontos, respectivamente. Já Anthony Edwards liderou a equipe nos dois lados da quadra, registrando 22 pontos, oito rebotes e nove assistências.