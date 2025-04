Santo André assume liderança no minuto final e bate Blumenau

Reta final de fortes emoções no jogo isolado da Liga de Basquete Feminino 2025 (LBF) desta sexta-feira (18). Atrás do marcador durante a quase os 40 minutos, o Santo André assumiu a dianteira do placar na contagem regressiva para o término do duelo. O time andreense recebeu Blumenau no ginásio Parque Celso Daniel, no ABC de São Paulo, e ganhou por 74 a 72 com participação decisiva da armadora Marcella Prande, responsável por converter arremesso de três pontos faltando menos de 20 segundo para o fim do confronto.

Virada nos segundos finais

Com cronômetro faltando um minuto, a partida estava empatada em 70 a 70 e a bola de três pontos de Marcella Prande fez as donas da casa abrirem 73 a 70. A armadora cubana Ineidis Casanova sofreu falta com menos de dez segundo para o encerramento e acertou um dos dois lances livres que cobrou, ampliando para 74 a 70. Blumenau ainda teve a última posse de bola e a ala/armadora Rayane Santanna foi certeira em chute de dois pontos e deu números finais: 74 a 72. Os lances livres foram decisivos para a vitória do Santo André, com 18 pontos contra 11 das visitantes.